Maria Pia De Vito: le donne devono dare il triplo per affermarsi

Roma, (askanews) - Una donna deve sempre dimostrare di valere il triplo di un uomo per affermarsi e deve sempre essere forte. E' il messaggio per l'8 marzo, di Maria Pia De Vito, cantante e compositrice napoletana, intervistata da askanews per il suo nuovo album "Moresche e altre invenzioni", realizzato insieme al suo Burnogualà Large Vocal Ensemble.

"Da un punto di vista musicale la questione è sempre solo la musica - ha detto la cantante jazz - in questo senso non ho vissuto grosse difficoltà o grosse sensazioni di differenza, perché il jazz è una musica che si suona peer to peer, è paritaria. In quanto donna, però, posso dire che affermarsi è sempre complesso e in qualche modo devi dimostrare tre volte quello che sei, laddove forse per il genere maschile c'è ancora una maggiore facilità. Quindi abbiamo bisogno sempre di essere forti e continuare a esserlo".