Riparte "Ballando con le stelle", debutta una coppia di uomini

Roma, (askanews) - Riparte, da sabato 10 marzo su Rai1, l'appuntamento con il dance show di "Ballando con le Stelle"; tredicesima edizione, quest'anno dedicata a Bibi Ballando che ha fortemente voluto fin dall'inizio lo spettacolo. Tredici i vip in gara, guidati da vere star internazionali della danza; tredici storie sorprendenti, tra attori, modelli, musicisti, sportivi.

Al timone l'immancabile Milly Carlucci, con tante novità: "Non possiamo ripetere cose già fatte, schemi, movimenti, intrecci di storie. È complicatissimo".

Dieci appuntamenti con un cast agguerrito, che si sfiderà ogni settimana per raggiungere la meta finale.

Tra gli altri Gessica Notaro, miss sfregiata dal suo ex. Carlucci spiega:

"E' un pezzo della nostra vita e della nostra storia su cui credo sia importante fare un'operazione di "noi ci siamo". Io sono donna e non potrei non esserci con le donne che subiscono violenza. Ma anche per dire: succedono delle cose orribili nella vita, c'è una strada per riprendere a vivere, e dobbiamo non mollare la speranza. Questa è Gessica".

Molte le prove da affrontare con diversi stili di danza: balli caraibici, latino-americani, tango, e anche prove a sorpresa.

Tra i concorrenti anche Cesare Bocci, il vice di Montalbano: "Avevo paura di una cosa che non sapevo fare. Ma mi avevano detto fallo perché è proprio divertente e tanto faticoso. Non potevo immaginare fosse così divertente e così faticoso". Il ballo? "Me la cavo, diciamo che me la cavo, ma quando viene un passo è una soddisfazione incredibile".

Sul palco anche Eleonora Giorgi: "Non sono sicuramente dotata per il ballo, ma ho grande perseveranza e carattere, e voglio riuscire a farcela. Spero solo che la giuria sia sufficientemente comprensiva la prima puntata perché posso essere il tipico personaggio che cresce".

Per la prima volta sul palco un uomo ballerà con un altro uomo. Giovanni Ciacci: "Da questa competizione mi aspetto solo di vincere, non temo nessuno perché sono l'unica star di questo programma".

Tra gli altri concorrenti anche Amedeo Minghi, Stefania Rocca, Don Diamont, Akash. Sul palco Paolo Belli e la sua Big Band, mentre la giuria sarà composta da Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, e Carolyn Smith.