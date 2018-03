Siria, rinviato il convoglio umanitario per Ghouta Est

Roma, (askanews) - E' stata rinviata la partenza del convoglio umanitario che sarebbe dovuto entrare a Ghouta est, l'enclave ribelle siriana sotto assedio da parte delle forze governative fedeli al presidente Bashar al Assad.

Ad annunciarlo è stata la Croce rossa, attraverso il portavoce Ingy Sedky che ha spiegato come "la situazione sul terreno si stia evolvendo, non permettendo di mettere in campo l'operazione in queste condizioni".

Gli aiuti umanitari congiunti dell'Onu e della Croce Rossa dovevano raggiungere la città di Douma. E' la seconda volta che la missione subisce uno stop a causa dei bombardamenti. Due giorni prima, una quarantina di camion carichi di cibo e medicinali per oltre 27mila civili non avevano potuto ultimare le operazioni di scarico e avevano dovuto ritirarsi.

Intanto l'Osservatorio siriano per i diritti umani parla di un possibile attacco chimico dopo le decine di casi di soffocamento e difficoltà respiratorie che si sono registrati in seguito a un raid del regime siriano e degli alleati russi sull'enclave ribelle.