Governo, Tronchetti Provera: serve lavorare insieme

Milano (askanews) - "In questo momento, più che in tanti altri momenti, è importante guardare a ieri come un punto di partenza per il domani, finita la ovvia competizione che gioca anche sui limiti e i difetti degli altri, adesso bisogna mettere insieme le qualità di ognuno. Il mondo corre, l'Italia può correre veloce e anche più veloce degli altri, ma insieme: questo è il vero tema del Paese, se corriamo insieme siamo un grande Paese". Lo ha detto, durante una visita alla fiera Tempi di Libri a Milano, il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, parlando della situazione politica italiana dopo le elezioni.

"La Germania - ha aggiunto Tronchetti- ha impiegato mesi per trovare un accordo, ma in questi mesi ha scritto delle cose che sono il programma, e sul programma le forze politiche si sono confrontate, hanno discusso, hanno impiegato mesi per discuterle e oggi concordano sul programma e la Germania da oggi in poi farà quelle cose che sono state scritte. L'Italia deve non guardare solo all'asse dei tempi tedeschi, deve guardare al contenuto di questi tempi, che sono stati usati per cercare dei punti d incontro. Bisogna essere chiari, trasparenti: scrivere le cose che si vogliono fare nell interesse del Paese e su questo poi formare un governo".