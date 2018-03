Salvini: andiamo al governo con chi ci starà per tagliare tasse

Milano (askanews) - "Stiamo già ragionando su progetti, obiettivi e programmi. Su alcuni progetti c'è qualcuno al lavoro, su scuola, giustizia, agricoltura, uno dei primi obiettivi sarà una proposta di manovra economica da portare al Parlamento opposta a quelle richieste da Bruxelles e supinamente approvate dalla sinistra negli ultimi anni cioè tasse e tagli, ovviamente non andiamo al governo per questo ma siamo convinti che la crescita del Paese passi attraverso la riduzione delle tasse e nuovo denaro e lavoro. Andiamo al governo con chi ci starà per ridurre le tasse, la burocrazia, rispettae indicazioni europee nei limiti in cui permettano all'Italia di crescere" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dopo il primo incontro con i 183 parlamentari appena eletti a Milano. "Non ho fretta, non ho smanie, non ho ambizioni personali, voglio mantenere gli impegni presi con gli elettori. Sappiamo che abbiamo una grande responsabilità sulle spalle".