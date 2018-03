Salvini: nuovo governo che può governare o si torna a elezioni

Milano (askanews) - "O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani. Io vado al governo solo se possiamo attuare il programma, non ho l'ansia. Se ci avessero ascoltato mettendo un premio di maggioranza in coalizione oggi la situazione sarebbe molto più chiara". Lo ha detto il candidato premier del centrodestra Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. "La farei domattina una legge elettorale che dà il premio di maggioranza alla coalizione - ha aggiunto - ma credo poco a un governo dei tecnici o a tempo per fare le riforme" che rischia di essere "telecomandato da Bruxelles".