Solero (Bmw Italia): dopo elettrico,diesel motore più efficiente

Milano, (askanews) - "Se la mobilità del futuro è elettrica, la seconda motorizzazione più efficiente in questo momento è quella diesel". Parola di Sergio Solero, Ad di Bmw Italia, a margine del Motorshow di Ginevra parlando del futuro dei motori diesel. "Certamente - ha aggiunto - deve essere fatto bene, deve essere compliant alla legge, ma un Euro 6 diesel oggi è la motorizzazione più efficiente che c'è fatto salvo la versione elettrica che però non è disponibile su larga scala e le economie di scala non sono ancora tali da poterla offrire su tutte le motorizzazioni". In conclusione secondo Solero "demonizzare in questo momento la motorizzazione diesel è un errore. Quello che dovremmo fare, soprattutto guardando all'Italia, è togliere tutto il parco circolante vecchio che inquina ma soprattutto non è sicuro".