Stefano Massini: "Se la donna sale sul ring: altro che mimosa"

Milano (askanews) - Un altro degli affascinanti racconti dello scrittore Stefano Massini a Piazzapulita su LA7 incentrato questa volta sulla Festa della Donna, ma senza parlare di mimose, anzi. L'attenzione di Massini è tutta per la storia di una donna speciale: Dallas Malloy che negli anni '90 fece causa all'America contro la legge che proibiva alle donne di boxare. La vinse e nel 1996 trionfò alle Olimpiadi di Atlanta di Boxe. "Oggi le donne salgono tutti i giorni su un ring che non è un ring ma è peggio di un ring - chiosa Massini - per combattere una boxe che non è la boxe ma è peggio della boxe. Forse l'8 marzo bisognerebbe smettere di regalare alle donne la mimosa e regalare loro i guantoni"