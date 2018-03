Beppe Grillo dà i numeri per un futuro governo in spiaggia

Milano, 10 mar. (askanews) -

Beppe Grillo dà i numeri sul futuro governo in spiaggia

Maggioranza scritta sulla sabbia,

Ventimiglia (askanews) - Video show di Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle dà i numeri sul futuro governo scrivendoli sulla sabbia. In maglietta e bermuda gioca a costruire i numeri delle possibili alleanze per formare un governo tenendo conto delle varie forze politiche in campo e cercando di far quadrare i conti.

"La composizione per avere una democrazia e un governo in questo paese, allora, potremmo mettere il 32 del Movimento 5 Stelle più un 10, diciamo, del Pd, arriveremmo ad una maggioranza del 42, di qua abbiamo Forza Italia che sarebbe il 17 , cioè, il 16, il 15, non mi ricordo neanche più, poi Salvini il 17: 34. Poi rimangono fuori Libera e Bella (Ah) Liberi e Uguali 3% con la Boldrini, e poi di qua possiamo metterci tutti gli altri, con i Radicali. E poi, e poi ci manca qualcosa ah, forse ci sono, Dio mio, Fratelli D Italia, li possiamo passare sia di qua che di qua. Quindi potremmo avere un 42,5 e un 48,6, possiamo fare un buon governo, una democrazia e possiamo fare veramente una bella democrazia in questo paese!" dice Grillo alla fine distruggendo le scritte con i piedi.

Il video girato a Ventimiglia e postato su Facebook e sul sito www.beppegrillo.it ha subito raggiunto migliaia di visualizzazioni.