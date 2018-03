Crozza - Berlusconi: confuso sul suo ruolo "da regista"

Milano (askanews) - Dopo i risultati elettorali non poteva mancare Silvio Berlusconi sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove. Il presidente si è mostrato questa sera più confuso del solito sul suo ruolo "da regista" nel centrodestra e, più in generale, nel mondo . Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com