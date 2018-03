Pd/Sala: sarò sindaco Milano,non disponibile per incarichi nel Pd

Milano, (askanews) - "Ho preso un impegno con i milanesi e sono fatto così: gli mpegni li voglio portare a termine. Non ho mai pensato ad altro. Finiamo questo mandato e poi rifletteremo, ma certamente fino all'ultimo giorno io sono pienamente concentrato su Milano. Ciò non toglie che cercherò di dire la mia (al Pd ndr), come so facendo in questi giorni, ma saranno consigli e supporti a livello di idee. Assolutamente niente di più". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che non ha la tessera e non è iscritto al Pd, in merito a eventuali ruoli nel partito a margine della presentqazione del suo libro "Milano. Il secolo delle città" a Tempo di Libri.