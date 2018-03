"Black Panther" sbanca al box office, oltre 1 miliardo di dollari

Roma, (askanews) - Successo al box office per "Black Panther", che conquista il pubblico di tutto il mondo con un incasso globale di oltre 1 miliardo di dollari.

Il film della Marvel con protagonista il supereroe africano introdotto in "Captain America: Civil War" è uscito nelle sale italiane lo scorso 14 febbraio, e ha fatto registrare già oltre 6 milioni di euro al botteghino.

"Black Panther" si basa sul personaggio di Pantera Nera, creato da Stan Lee e Jack Kirby che apparve per la prima volta nel 1966 sulle pagine dei fumetti Marvel. Ha come protagonista Chadwick Boseman nei panni di un giovane principe che torna a casa dopo la morte del padre per salire sul trono di Wakanda, una immaginaria nazione nel continente africano, isolata ma tecnologicamente avanzata. Quando due nemici cospirano per portare il regno alla distruzione, lui sarà pronto a indossare gli artigli.

"È un successo eccezionale e significativo per tutti noi - ha commentato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia - nell'universo cinematografico Marvel questo film porta a un nuovo livello la diversità già presente nei fumetti. Ora, grazie al valore umano e sociale di questo personaggio, il pubblico ha un nuovo supereroe in cui immedesimarsi".