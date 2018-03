Champions, Di Francesco: "La qualificazione della Roma è fondamentale"

"Ritengo che questa qualificazione sia fondamentale per tutti quanti noi, per l'ambizione, per il desiderio, per ridare slancio sia alla squadra ma anche a tutto l'ambiente e, nello stesso tempo, per dare giudizi definitivi sul campionato o quello che sarà è troppo prematuro". Così l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk dove i giallorossi arrivano forti del 2-1 dell'andata. "Alla fine ne potremo parlare, pensiamo a questa partita che è importante - dice - La Roma non è abituata ad arrivare a questi livelli e mi auguro di poterlo fare insieme a questi ragazzi e insieme alla nostra gente". E ancora: "È ovvio che abbiamo davanti una squadra forte, però noi abbiamo il desiderio di passare il turno e per fare questo non ci possiamo accontentare di fare bene solo un tempo. Ho il forte desiderio di portare questa squadra ai quarti, perchè mi auguro di poter fare ancora meglio" ha aggiunto il tecnico giallorosso. "Sarà importante gestire le forze per 90 minuti ma dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio, dobbiamo dare subito un impulso importante alla partita, se riusciremo a sbloccare la gare, non pensare di avercela fatta ma dobbiamo continuare a esprimere il nostro gioco per quanto riusciamo a farlo" ha concluso Alessandro Florenzi.