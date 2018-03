Fiorentina, Pioli: senza Davide non sarà più come prima

Roma, (askanews) - "Non è perché oggi abbiamo rotto il ghiaccio che tutto riprenderà come prima, perché come prima non sarà. Ma se avevo un gruppo unito prima, dove Davide aveva avuto tanti meriti in questa compattezza, adesso lo siamo ancora di più, quindi vogliamo portare avanti tutte le cose che abbiamo fatto insieme a Davide".

Così il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, al termine della partita vinta contro il Benevento 1-0 nel segno del ricordo di Davide Astori.

"Non ero così sicuro che giocare fosse la cosa giusta prima di arrivare in campo martedì - ha aggiunto Pioli - poi li ho fatti parlare per cercare di far venire fuori le loro emozioni, e sono stati loro i primi a pensare a domenica".