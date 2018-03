Salute, il tour di Mylan per parlare alle donne di prevenzione

Milano (askanews) - Seimila chilometri in oltre 100 giorni per parlare alle donne italiane di prevenzione. E per spingerle a cambiare alcune cattive abitudini. È partito l 8 marzo da Napoli il tour informativo "Prevenzione Possibile. La salute al femminile": un truck girerà l Italia per sensibilizzare le donne alla prevenzione. Più fumatrici e più sedentarie rispetto agli uomini, le donne sono infatti più esposte ad alcune malattie, prime fra tutte quelle cardiovascolari, come ha spiegato Cinzia Falasco Volpin, country manager Italia di Mylan, la multinazionale farmaceutica che ha offerto un contributo incondizionato all'iniziativa. "La donna - ha spiegato - ha un ruolo fondamentale nella società perché è sempre più impegnata nel mondo del lavoro e nonostante ciò gestisce la famiglia, si prende cura della salute degli altri e a volte trascurando la propria. Mylan attraverso il claim 'essere donna' lancia una serie di iniziative volte a prendersi cura della donna a 360 gradi. Mylan può unire tutti gli operatori della salute e offrire competenze, strumenti, servizi per migliorare la salute e per uno scopo sociale come ad esempio questo progetto che stiamo lanciando".

La stazione mobile farà tappa in 31 città. E offrirà un servizio di screening gratuito per la prevenzione cardiovascolare e per l osteoporosi, che sono le principali patologie a colpire le donne per incidenza. Ma il contributo di Mylan verso la salute delle donne non si limita a questo. "Questo tour sulla prevenzione è il primo tassello di una serie di iniziative. Quelle più prossime e più importanti saranno legate allo sport: il 12 maggio ci sarà una marcia non competitiva in rosa a Milano".

Mylan, inoltre, rafforzerà il proprio sito "Essere donna" con una sezione dedicata alle domande e risposte, per offrire alla donna le migliori competenze dei migliori professionisti in Italia. "Poi c'è è una data importante a cui tengo molto: il 22 aprile nella giornata della salute della donna verrà lanciato il primo Award Mylan per premiare il valore nella ricerca e nel coraggio della donna".

Prosegue, inoltre, e dura ormai da 14 anni, la sponsorship del team di pallavolo femminile Saugella che ha raggiunto la serie A1. E in ultimo: "C'è anche una novità che riguarda le giovani donne: lo dico da mamma di un'adolescente. Stiamo pensando a loro e a come migliorare l'educazione, l'informazione e la prevenzione attraverso il mondo dei social. Lo faremo attraverso una serie di iniziative. Per loro sarà lanciata una linea dedicata di Saugella la prossima estate".