Torna "The Royals" con Elizabeth Hurley su Timvision

Roma, (askanews) - Torna dal 12 marzo su Timvision, a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA, "The Royals" , la serie tv ideata da Mark Schwahn con Elizabeth Hurley e William Moseley. Qui vediamo una clip esclusiva della quarta stagione del family drama che racconta gli intrighi e i drammi di una immaginaria famiglia reale in una Londra moderna.

Helena Henstridge, la regina d'Inghilterra interpretata dalla Hurley, è una donna viziata, fredda e spietata che farebbe qualsiasi cosa per ottenere ciò che vuole e proteggere l' immagine della famiglia. Vive in un mondo in cui il potere è tutto, dove non esistono limiti e la fiducia è un lusso per pochi.

La terza stagione era stata un mix di segreti, tradimenti e desideri e aveva conquistato molti fan, nella quarta si sviluppano nuovi scandali. "The Royals" è liberamente ispirato al romanzo "Falling for Hamlet" di Michelle Ray e ed è girato interamente a Londra. Una piccola curiosità: il palazzo reale della famiglia Henstridge corrisponde nella realtà a Blenheim Palace, il luogo di nascita di Winston Churchill.