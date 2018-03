Di Maio: "Il governo è nostro". Appello alla responsabilità

Roma, (askanews) - "Noi non siamo disponibili a tradire la volontà popolare. I cittadini, quando hanno votato un candidato cinquestelle, hanno votato un candidato premier, una squadra di governo e un programma. Qui non si parla di Lega, Pd, Forza Italia, Leu. Noi abbiamo sempre detto che oggi il movimento è inevitabilmente proiettato al governo del Paese. Tutti quanti siamo chiamati alla responsabilità in questo momento e credo che debba essere apprezzato il fatto che una forza politica che, se ci dovessero essere nuove elezioni, è destinata soltanto a crescere, stia dicendo 'fatevi avanti con i temi e diteci cosa volete fare per gli italiani', non che cosa volete fare per il vostro partito". Lo ha dichiarato il Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle, in un incontro alla stampa estera.

"Il Movimento Cinquestelle - ha detto - è l'unica speranza per riuscire a portare questo Paese fuori dal baratro delle dinamiche di partito. Credo che noi inesorabilmente siamo destinati a crescere, ad aumentare, ma proprio per questo dovrebbe essere apprezzato l'appello a voler fare qualcosa in questa legislatura".