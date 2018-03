Iginio Massari apre a Milano in una filiale Intesa Sanpaolo

Milano (askanews) - Dopo quasi 50 anni di attività nella sua pasticceria di Brescia, Iginio Massari approda a Milano. E lo fa nella centralissima filiale di Intesa Sanpaolo, in piazza Diaz, a pochi passi dal Duomo. Una location inusuale, dove il locale e la filiale avranno due ingressi indipendenti, ma saranno comunque collegati internamente, permettendo, per la prima volta all'alta pasticceria di entrare in banca. Andrea Lecce, responsabile marketing della Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, ci spiega come è nata questa iniziativa:

"Nasce prima di tutto da una frase che il maestro Iginio Massari ha detto: la pasticceria fa parte del mondo dei sogni e il nostro claim è 'Se lo sogni lo puoi fare e noi ti aiutiamo a realizzarlo. Abbiamo trovato una affinità di vedute e di ispirazione. La bellezza sta nel vedere che tutto quello che viene fatto nel mondo della pasticceria ce l'abbiamo anche noi come banca".

Massari, in una affollata anteprima stampa, davanti alla moglie e ai figli Debora e Nicola, che lo aiuteranno in questa avventura, ha presentato la sua nuova realtà: un locale di 120 metri quadrati attrezzato anche con un dehor esterno e un laboratorio a vista su strada, dove 7 giorni su 7 i milanesi, e non solo, potranno gustare dalle monoporzioni ai macaron, dalle praline alle torte. Un sogno che il maestro dei pasticceri italiani realizza a 75 anni:

"Senz'altro è stata una occasione più unica che rara per il semplice motivo che mi trovo ad avere una pasticceria in una banca e penso di essere il primo che entra in una banca che offre servizio dolci e bar anche per i clienti. L'idea ovviamente è stata della banca e non del sottoscritto e perciò nel passare il treno e io avevo il biglietto ho preso il treno e questo treno mi ha portato qui in centro a Milano. E' una città meravigliosa e spero di accontentare tutti i milanesi che vengono in questo negozio".

Questa partnership per Intesa Sanpaolo rappresenta il proseguimento di un percorso di apertura della filiale al territorio, in cui gli spazi della banca sono fruibili anche a coloro che non sono clienti:

"Passiamo dal dolce amabile gradevole, di famiglia che serve per festeggiare i momenti più belli al dolce che noi vogliamo portare in tutte le famiglie. Questa pasticceria sarà a aperta tutti i giorni anche nei momenti di chiusura della filiale perchè sia sempre accessibile e sia uno spazio che come vogliamo per tutte le nostre filiali sia condiviso con la città, il quartiere e con le persone che passano".