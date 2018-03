Trump in California, esaminerà i prototipi di muro anti-immigrati

Roma, (askanews) - Ecco gli otto prototipi, visti dall'alto, del muro anti-migranti che Donald Trump ha promesso di erigere lungo il confine tra Messico e Stati Uniti. Sono in un'area vicino a San Diego e il presidente degli Stati Uniti li esaminerà nel corso della sua visita in California.

Strutture in acciaio e cemento, alte 9 metri, costruite da sei aziende americane, che saranno testate per una trentina di giorni e valutate in base alla sicurezza e alla capacità di prevenire che vengano superate arrampicandosi e di resistere a qualsiasi tipo di violazione.

Trump ha puntato molto sulla lotta all'immigrazione illegale durante la sua campagna elettorale e sulla costruzione del muro, ma prima del suo arrivo, a San Diego si sono scatenate manifestazioni di protesta con slogan e cartelli che lo accusano di essere un fascista.

La California da sempre è contraria alla sua linea dura anti-immigrazione e la visita di Trump si preannuncia tutt'altro che pacifica.