Trump silura Rex Tillerson, al suo posto nominato Mike Pompeo

Washington, (askanews) - Si perde un altro pezzo dell'amministrazione Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di silurare il segretario di Stato Rex Tillerson e sostituirlo con il capo della Cia, Mike Pompeo. Lo ha scritto lui stesso sul suo profilo Twitter:

"Mike Pompeo diventerà il nuovo Segretario di Stato. Farà un ottimo lavoro. Grazie a Tillerson per il suo lavoro".

Al posto di Pompeo, a capo della Cia, arriva per la prima volta una donna: Gina Haspel, come ha annunciato sempre Trump nel tweet.

Il presidente a quanto è emerso già qualche giorno fa aveva chiesto a Tillerson di farsi da parte e il segretario di Stato ha accolto l'invito interrompendo il suo viaggio in Africa per tornare a Washington.

Si conclude così un mandato breve e denso di contrasti per il segretario di Stato uscente che si era scontrato con il presidente su varie questioni, come il nucleare iraniano. Il recentissimo via libera di Trump alla proposta di incontro del leader nordcoreano Kim Jong-un, avvenuto durante il viaggio di Tillerson in Africa, deve aver messo alle strette il Segretario, lasciato all'oscuro di questa storica svolta.