Il Bundestag approva la Groko, Merkel quarta volta cancelliera

Berlino, (askanews) - 171 giorni dopo le elezioni del 24 settembre 2017, la Germania ha un nuovo governo. Angela Merkel è stata eletta cancelliera dal Bundestag: dalla camera bassa del parlamento tedesco è arrivata l'approvazione della nascita del nuovo governo di coalizione Cdu-Csu e Spd, quarto esecutivo guidato da Merkel.

Sono stati 364 i deputati a votare per la leader Cdu, 35 voti in meno dei 399 seggi di cui dispone la grande Coalizione o GroKo per i tedeschi. Contro la cancelliera, 63 anni, hanno votato in 315, nove gli astenuti.

Merkel è poi andata a Schloss Bellevue, sede del presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier, per essere ufficialmente nominata cancelliera. A seguire presterà giuramento al Bundestag davanti al presidente della camera bassa Wolfgang Schaeuble. Lo stesso faranno i ministri del nuovo governo Merkel IV.