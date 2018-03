La Roma batte lo Shakhtar e passa ai quarti di Champions

Roma (askanews) - "Oggi una squadra fatta di uomini prima di tutto, che hanno affrontato una partita, non dico della vita ma quasi, con un atteggiamento unico a partire dallo spogliatoio. Ho sentito delle parole importanti e sentirle dire dai miei ragazzi è stata per me la vittoria più importante di stasera al di là del risultato prestigioso che all'inizio sembrava quasi una cosa normale invece per me è un risultato straordinario" così l'allenatore della Roma Di Francesco ha commentato a caldo la vittoria dei giallorossi contro lo Shakhtar che porta la squadra ai quarti di Champions.

"La squadra è cresciuta col tempo e con gli automatismi, poi nel finale ha avuto la paura di non portare a casa questa qualificazione nonostante fossimo uno in più in campo e abbiamo rischiato qualcosina" ha aggiunto l'allenatore.