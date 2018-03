Larry Page di Google punta sull'aerotaxi elettrico Cora

Wellington (askanews) - Versatile ed ecologico, decolla come un elicottero, ma vola come un aereo e ha l'aspetto di un drone. Il futuro del trasporto potrebbe passare da Cora, l'aerotaxi elettrico in cui crede e punta Larry Page. Il magnate 44enne, tra i fondatori di Google e Ceo di Alphabet ha deciso di finanziare la Kitty Hawk l'azienda neozelandese che sta sviluppando il progetto per "portare l'aeroporto a casa".

L'innovativo prototipo vola grazie a 12 motori elettrici, che azionano altrettante pale e permettono al piccolo aeromobile di percorrere fino 100 chilometri a una velocità massima di 180 chilometri all'ora.

I Cora, che non necessitano di un pilota, in Nuova Zelanda potrebbero entrare in servizio entro tre anni, un obiettivo ambizioso che punta a innovare drasticamente i servizi di mobilità in un paese che ha poche strade e collegamenti difficili, ma che potrebbe comunque conquistare tutto il mondo.