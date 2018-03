Salvini: "Alleanza con M5s? Vediamo se c'è idea comune"

Roma (askanews) - "Con il Movimento 5 Stelle vedremo se c'è una idea comune. Noi vogliamo dare più lavoro e ridurre le tasse, loro invece chiedono più assistenza. Vedremo se c'è una idea che si fondi su sviluppo e non su assistenza". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando alla stampa estera, rispondendo sull'ipotesi di un'alleanza di governo con M5s. "Fino ad ora non c'è stato nessun contatto tra la Lega e il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Ma conto di realizzarlo oggi, telefonerò a Di Maio per parlare della presidenza delle Camere. Così come chiamerò Martina e Grasso", ha concluso.