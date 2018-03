Giulia Grillo: spetta ai cinquestelle la presidenza della Camera

Roma, (askanews) - I capigruppo designati del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, in un video postato sulla pagina Facebook del movimento spiegano perché spetta a M5s la presidenza della Camera. Giulia Grillo ha sottolineato:

"Oggi abbiamo incontrato i rappresentanti di Lega, Pd, Forza italia, Leu, abbiamo parlato con la Meloni, insomma ci siamo confrontati con tutti e abbiamo ribadito quello che è un metodo importante, cioè il fatto che le elezioni di questi due presidenti sia totalmente slegata dalle logiche di governo e dalle future maggioranze di governo e questo perchè?

"Per garantire la futura indipendenza e l'autorità del Parlamento come cuore pulsante della democrazia che rappresenta la volontà popolare così come emersa dalle urne del 4 marzo. Il 4 marzo il M5s ha preso il 32% dei voti e oggi ha il 36% dei seggi alla Camera dei deputati, per questo riteniamo che spetti alla forza politica più rappresentativa della camera proprio la presidenza della camera dei deputati".