Meloni: noi disponibili solo a un governo di centrodestra

Roma, (askanews) - Prima iniziativa di Fratelli d'Italia dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni. La leader del partito Giorgia Meloni, in una conferenza stampa in cui ha presentato anche la nuova squadra di parlamentari, sulla formazione del governo e in vista della nomina dei presidenti di Camera e Senato ha sottolineato: "Il centrodestra deve credere all'ipotesi e alla costruzione del governo di centrodestra, così come scelto dai cittadini, su Salvini prem ier così come indicato dai cittadini.

"Mi pare che fino ad oggi non ci si stia credendo abbastanza, ma spero di sbagliarmi e Fratelli d'Italia farà fino all'ultimo quello che è possibile per dare all'Italia un governo di centrodestra, che secondo noi è rappresentato da Salvini come lealmente abbiamo stabilito nel metodo all'interno della coalizione. Abbiamo anche proposto Salvini presidente del Senato perché riteniamo che questa ipotesi rafforzi la possibilità del conferimento dell'incarico e renda più facile per Mattarella il conferimento dell'incarico a Salvini. Questa è la nostra proposta. Non ce ne sono altre. Se questa naufragasse, parleremo con la coalizione e penso che prima di dare il governo ai Cinque Stelle bisogna trovare altre soluzioni nel campo del centrodestra, non immagino mai nomi esterni al centrodestra".

In vista della presentazione del Def a metà aprile, Meloni ha annunciato: "Le prime proposte riguardano il taglio dei fondi per l'accoglienza, l'aumento dei fondi per il rimpatrio dei clandestini, asili nido gratuiti aperti fino all'orario di chiusura dei negozi, raddoppiamento delle pensioni di invalidità, sostegno alle forze dell'ordine. Queste sono alcune delle proposte che Fratelli d'Italia sta già preparando per il prossimo Def, perché non vogliamo aspettare che la politica finisca di fare i suoi teatrini prima di occuparsi dei problemi dei cittadini".