Pausini hostess per un giorno parla del suo disco "Fatti sentire"

Roma, (askanews) - Laura Pausini hostess per un giorno su un volo Alitalia per raccontare del suo nuovo disco "Fatti sentire" in uscita in tutto il mondo il 16 marzo.

"Laura vi dà il benvenuto su questo volo che ci porterà dritti al Circo massimo di Roma", esordisce la cantante italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e che tra i suoi traguardi vanta più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti.

"Questo è un viaggio corto, ma ci tenevo a farlo con voi perchè volevo farvi entrare per un giorno nella mia vita. Io vivo tutti i giorni in aereo, prendo anche tre voli al giorno. Il disco che vi sto per presentare non è autobiografico, ma in fondo ogni storia di queste 14 canzoni racconta delle cose che sono successe anche a me. 'Fatti sentire' è un invito che voglio fare a me stessa nuovamente, alle persone che ascoltano la mia musica: quando sembriamo forti, a volte non siamo esattamente sempre così. E' un invito a essere coraggiosi, ad andare avanti, ad essere noi stessi senza avere paura dei giudizi", ha spiegato Laura.

"Tutte le canzoni del disco hanno un comune denominatore: in ogni canzone c'è una persona che deve fare una scelta. Sono storie molto diverse l'una dall'altra: una è una ballata, l'altra è una canzone pop con dei suoni un po' inglesi, l'altra è un reggaeton, dipende dalla storia che sto raccontando e forse è musicalmente il disco più variato che ho fatto", ha aggiunto.

Anticipato dal singolo "Non è detto" lo scorso 26 gennaio, l'album "Fatti sentire" (Atlantic-Warner Music per le edizioni italiana e spagnola) esce in occasione dei 25 anni di carriera della grande artista italiana.