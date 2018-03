Salvini: "Berlusconi non ha chiuso a M5S, stiamo ragionando"

Modena, (askanews) - "Berlusconi fa parte della squadra, quindi non c'è scelta. Io parlo a nome del centrodestra, non solo della Lega. Quindi al centrodestra vediamo chi si accompagna. Se il Pd dice di no a tutti è un problema del Pd, mi spiace, me ne farò una ragione": così il leader della Lega Matto Salvini, interrogato, a margine di un'iniziativa post-elettorale a Modena, sulla scelta "Berlusconi o i cinquestelle?".

A chi gli ricorda che Berlusconi ha chiuso su un eventuale accordo con i Cinquestelle, Salvini ha smentito: "Non mi sembra, stiamo ragionando sui programmi. Siamo in linea, si va avanti tranquillamente" e cosa succederà "lo scopriremo nelle prossime settimane".