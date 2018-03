Segnalato dall'Fbi per terrorismo, 24enne arrestato a Viterbo

Viterbo (askanews) - Arrestato a Viterbo un 24enne cittadino italiano di origine lettone per possesso di materiale utile al confezionamento di ordigni esplosivi.

L'indagine è partita da una segnalazione per terrorismo dell'Fbi. Il giovane aveva infatti postato sui social media alcuni apprezzamenti per Sayfullo Saipov, terrorista islamico che il 31 ottobre 2017 a New York con un camion investì e uccise otto persone su una pista ciclabile.

Durante la perquisizione è stato sequestrato materiale adatto alla fabbricazione di ordigni artigianali nonché un manufatto cilindrico di cartone, probabilmente una piccola bomba rudimentale, ma anche un fucile e 2 pistole ad aria compressa e alcune apparecchiature informatiche.