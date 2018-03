Stephen Hawking, un supereroe della cultura pop

Milano (askanews) - Un grande scienziato che ha rivoluzionato le teorie della fisica, sì certo. Ma non solo questo. Stephen Hawking è una icona pop ormai da diversi decenni. Celebrato dal cinema: Eddie Redmayne ha vinto un Oscar vestendone i panni in "La teoria del tutto". E presente sul piccolo schermo in prima persona interpretando se stesso. Indimenticabile per gli appassionati del genere la sua partita a poker con gli ologrammi di grandi scienziati del passato in un episodio della sesta stagione di "Star Trek: The Next Generation".

Per i nerd contemporanei sono un cult le sue battute nella sit-com "The Big Bang Theory". Esilarante anche l'Hawking animato nel cartoon "I Simpsons", dove è comparso diverse volte. Cinema e tv. Ma anche pubblicità e musica, quella dei Pink Floyd che lo hanno celebrato inserendo nel brano "Keep Talking" la sua voce sintetizzata.

L'ironia, la gioia di vivere e la tenace voglia di comunicare nonostante le difficoltà hanno permesso a Hawking di superare ogni confine. E proprio per questo, a dispetto della sedia a rotelle e del sintetizzatore vocale, resterà nell'immaginario di tutti come un supereroe dei nostri tempi. Per il quale niente era impossibile.