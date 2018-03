Alla Scoperta di "Palazzo vecchio: una storia di arte e potere"

Firenze (askanews) - Simbolo della grandezza della città di Firenze, Palazzo Vecchio è uno dei monumenti più iconici al mondo, ma soprattutto una delle testimonianze più luminose di come potere e arte siano indissolubilmente legate tra loro. Lo straordinario museo - che fu sede della Signoria, del Ducato di Firenze, del Parlamento del Regno d'Italia e tuttora sede del Comune di Firenze - è protagonista della suggestiva ricostruzione con animo documentaristico dal titolo "Palazzo Vecchio: una storia di arte e potere", in onda in prima tv sabato 17 marzo alle 16.40 su Rai3. Diretto da Piero Messina e prodotto da Ballandi Arts con RaiCom e RSI, il documentario, attraverso un sapiente movimento della narrazione tra passato e presente, compie un vero e proprio viaggio nella bellezza di un luogo antico che conserva tutt'oggi il suo fascino indiscusso.