L'edicola del futuro è a portata di smartphone con Tinaba

Milano (askanews) - La rivoluzione digitale arriva anche in edicola. Grazie alla app Tinaba è possibile acquistare un quotidiano o un settimanale pagando l'edicolante con lo smartphone. Tutto questo grazie all'accordo firmato da Tinaba, la app che permette di trasferire il denaro ed effettuare pagamenti senza alcun costo di commissione, e SNAG Milano - Sindacato Provinciale Autonomo Giornalai.

La sperimentazione parte da Milano, l'obiettivo è creare l'edicola del futuro grazie a strumenti in grado di migliorare la user experience del cliente come conferma Presidente di SNAG Milano Alessandro Rosa. "Il fatto che ci sia un mondo digitale che crede in noi e ci vedano una potenzialità è motivo di orgoglio, ma vuol dire anche rinascere e restituire un nuovo soggetto commerciale nei prossimi anni".

Le edicole sono da sempre l'avamposto dell'informazione tradizionale e per uscire dal momento di crisi bisogna percorrere nuove strade arrivando alla completa congiunzione tra digitale e fisico come spiega il Fondatore di Tinaba Matteo Arpe .

"Permette l'introduzione strumenti che in edicola non c'erano, e che forse potremmo incentivare la maggior lettura del giornale, ci si rivolge soprattutto ai giovani offrendo a un mondo che è fatto da trentamila edicole uno strumento gratuito, immediato perchè non ci sono costi di transazione e che permette di offrire un'esperienza nuova".

Il "portafoglio digitale" dell'acquirente e quello dell'edicolante entreranno in comunicazione in modo immediato e sicuro e con un solo tap sullo smartphone concluderanno il pagamento.