Crozza, i Papi e Renzi pronto alla scalata in Vaticano: "Ma anche qui servono i Voti"

Nella puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove - il primo confronto-scontro tra Papa Francesco e Ratzinger, dopo il caso nato dalla lettera del Papa emerito diffusa nei giorni scorsi. Ratzinger e Bergoglio pregano per il Paese e per il nuovo governo. "Sarai contento per la vittoria dei grillini?", dice Ratzinger a Bergoglio prima della comparsa di Renzi, pronto alla scalata in Vaticano. Salvo poi rinunciare al suo piano dato che, anche in questo caso, avrebbe avuto bisogno di prendere "i Voti".