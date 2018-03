Danza classica e Street Dance insieme per celebrare la primavera

Milano (askanews) - Nel primo giorno di primavera, Red Bull Dance celebra l'arrivo della bella stagione con un inedito connubio, tutto al femminile, che vede l'incontro tra la danza classica di Virginia Tomarchio - vincitrice della sezione Ballo di Amici 14 e star del Red Bull Flying Bach nel 2016, che nel 2017 insieme al B-Boy Lil G ha spopolato in rete con il video Just Like You - e la street dance con la star giapponese Kyoka Yamamoto.

"La Primavera", primo appuntamento de "Le 4 Stagioni"- il nuovo progetto di Red Bull Dance dove, durante l arco di un anno, quattro video evocativi rappresenteranno le quattro stagioni strizzando l occhio a Vivaldi - è stato girato nel meraviglioso Giardino di Ninfa e realizzato sulle note di Neon Lights di Bonobo. Le due ballerine interpretano una coreografia di Yaman Okur, celebre ballerino e coreografo, voluto da Madonna per il suo tour Sticky and Sweet e MDNA.