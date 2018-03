E' nato Leone Lucia, figlio di Fedez e Chiara Ferragni

Roma, (askanews) - Nella notte tra il 19 e 20 marzo e con quasi tre settimane di anticipo è nato a Los Angeles Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e di Fedez.

Il termine della gravidanza, fissato per il 9 aprile, già si sapeva che non sarebbe stato raggiunto, a causa di un problema alla placenta che ha tenuto Chiara a riposo nell'ultimo mese.

Leone Lucia è venuto al mondo al Cedars-Sinai Medical Center, "lo stesso dove ha partorito Beyoncé" ha raccontato la coppia che ha deciso di far nascere il bambino negli Stati Uniti per esigenze lavorative: "Fede doveva registrare qui un nuovo album", ha spiegato Chiara.

Presente al parto la famiglia al gran completo, dai quattro nonni ai migliori amici della coppia. La fashion influencer ed il rapper hanno provato a tenere la

gravidanza privata riuscendoci fino al quinto mese. "Sono incinta di cinque mesi e non vedo l'ora di incontrare baby raviolo. Life is beautiful" aveva scritto lei. Da quel momento è stata una gravidanza social con scatti ed ecografie postate su internet.

Chiara Ferragni, trent'anni, quasi 12 milioni di follower su Instagram, 10 milioni di euro di fatturato, è diventata caso di studio persino ad Harvard. La storia con Fedez era nata a Milano, dopo una cena (e una notte) a Palazzo Parigi: Fedez aveva citato Matilda, il cane di Chiara, nel testo di una sua canzone e da lì i due avevano iniziato a scriversi in privato.

Il nome Leone lo ha spiegato Fedez in un post: "A Chiara piaceva, a me no. Poi il giorno del mio compleanno insieme a Mika e Manuel Agnelli ho aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito proprio Leone". Questa estate sono in arrivo le nozze, che già si preannunciano l'evento mediatico del 2018.