15 anni fa moriva Gaber, Fossati cura un disco dedicato ai 20enni

Milano (askanews) - Un disco e un calendario di iniziative per ricordare Giorgio Gaber a 15 anni dalla scomparsa, in collaborazione con il Teatro Lirico di Milano: nel Cantiere evento del teatro milanese sono stati presentati gli eventi ideati per questa ricorrenza, con l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno: "Abbiamo presentato la manifestazione in questo luogo che è un cantiere e che porterà alla restituzione del teatro alla città, intitolato a Giorgio Gaber".

Tra le iniziative legate all'anniversario il 23 marzo esce "Le donne di ora", album ideato e prodotto da Ivano Fossati, realizzato con la Fondazione Gaber e distribuito da Artist First: 14 brani per ripercorrere la carriera del cantautore, riletti secondo le più moderne tecnologie, per rendere accessibile a tutti il suo repertorio musicale. La title track è una visione ironica e disincantata dell'universo femminile secondo Gaber e Luporini: è un inedito scritto nella primavera del 2002 ma sembra un brano scritto oggi. "L'idea è nata dal fatto che mi pareva che le canzoni di Giorgio Gaber debbano essere riproposte oggi con forza ai ragazzi di 20 anni".

L'album, grazie al sostegno di Eni e in collaborazione con Eniscuola, sarà presentato ai giovani attraverso una serie di Incontri-Spettacolo con Ivano Fossati, condotti da Massimo Bernardini, in varie città italiane con rari contributi filmati: si parte dal Teatro Grassi a Milano il 27 marzo con un incontro al centro dell'annuale appuntamento di Milano per Gaber, la manifestazione realizzata con il Piccolo Teatro e il sostegno del Comune. In cartellone quest'anno 4 appuntamenti. "Due spettacoli 'Polli d'allevamento' con Giulio Casale, l'Instant Theatre con Enrico Bertolino e l'incontro con il politico gaberiano Graziano Delrio".

Il tour con Fossati prosegue poi al Palazzo Ducale di Genova il 7 aprile, al teatro Puccini di Firenze il 14 maggio, il primo luglio a Camaiore per inaugurare la quindicesima edizione del Festival Gaber e in autunno a Mestre e a Romaeuropafestival. Una testimonianza del progetto Gaber-Fossati sarà presente al Festival della Bellezza di Verona il 29 maggio.