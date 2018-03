A Milano debutto nazionale per The Jimi Hendrix Revolution

Milano (askanews) - Debutto nazionale a Milano per The Jimi Hendrix revolution - la religione elettrica, lo spettacolo dedicato alla storia di Jimi Hendrix in programma il 23 marzo 2018 al Teatro della Luna.

Verranno trasmessi in anteprima per l'Italia anche alcuni brani inediti di Jimi Hendrix tratti dal nuovo album uscito lo scorso 9 marzo "Both sides of the sky" co-prodotto da Eddie Kramer, recording engineer di Jimi Hendrix di tutti i suoi album, insieme a Janie Hendrix e John McDermott. Il tutto accompagnato da uno speciale video esclusivo realizzato per l'occasione unica!

Uno spettacolo musicale coinvolgente, corredato da dipinti e da brevi racconti che inquadrano i pensieri e l'arte di questo straordinario personaggio.