Le donne e le sfide quotidiane: una corsa contro il tempo

Milano, (askanews) - La vita quotidiana di una donna assomiglia spesso a una partita a tetris: incastrare figli, lavoro, casa è una sfida che ogni giorno le italiane si trovano ad affrontare, mettendo in campo tutte le proprie energie. Proprio a loro si rivolge la nuova campagna di Special K, Powering You, che racconta le donne alle prese con i momenti faticosi e non delle loro giornate, come ci spiega Sara Faravelli, Corporate Communication and PR Manager di Kellogg Italia.

"La campagna Powering you ha l'obiettivo di celebrare il potere delle donne, che è il potere di affrontare le sfide di tutti i giorni. Quindi tutti gli impegni dalla mattina alla sera, chiaramente sotto tutti i punti di vista a partire dalla alimentazione che sappiamo essere il carburante per fare tutto quello che dobbiamo fare".

In occasione del lancio della nuova campagna, organizzato a Milano dopo una conciliante lezione di yoga, è stata presentata una ricerca condotta da Doxa sulle donne italiane e le loro sfide quotidiane, dalla quale è emerso come il fattore tempo sia l'elemento con cui fare i conti tutti i giorni. Il 63% di coloro che ha figli considera conciliare famiglia e lavoro la sfida più grande; il 54% ha difficoltà nel trovare il tempo da dedicare a se stessa, mentre reggere lo stress è una prova per il 42% delle intervistate.

"Le donne italiane dicono non abbiamo tempo, non abbiamo tempo di fare niente, pochissimo tempo da passare in casa e una delle sfide principali è quella di conciliare famiglia e lavoro. Questa mancanza di tempo ha chiaramente un impatto su quello che è lo svolgersi della vita quotidiana. Un altro dato che è emerso è avere più tempo da dedicare a loro stesse per fare più attività una di queste potrebbe essere dedicare maggiore attenzione all'alimentazione".

Tra gli aspetti che la ricerca ha indagato c'è il rapporto che hanno con l'alimentazione, e in particolare con la prima colazione, il pasto più importante per iniziare con grinta la giornata:

"Le donne italiane hanno dichiarato di sapere che la colazione è il pasto principale però in realtà non sanno bene quale è l'apporto che dovrebbe dare, cioè tra il 20 e il 25% del fabbisogno giornaliero e un'altra cosa emersa è che la loro colazione sia scarsa quindi sanno e conoscono l'importanza della prima colazione ma non sanno bene come gestirla".

Il volto della campagna Powering you, che ha anche uno spot è in onda in Italia dal 18 febbraio al 24 Marzo 2018 e poi nuovamente a maggio, sono quattro esempi di donne in azione alle prese con le loro sfide quotidiane:

"Cristina Marino, Federica Fontana, Vanessa Ferrari e Giorgia Surina ci sono sembrati degli ottimi esempi: donne che fanno attività diverse, hanno età ed esperienze differenti e possono rappresentare benissimo questo potere e questa capacità di affrontare ogni sfida".

Abbiamo chiesto a Federica Fontana, mamma, moglie, conduttrice e blogger, come organizza le sue giornate per conciliare i vari impegni e garantirsi sempre una prima colazione sana:

"Io faccio così: mi preparo già tutto la sera così al mattino mi sveglio e ancora addormentata devo solo accendere l'acqua per il te e il latte per i bambini quindi nell'arco di un minuto io ho la colazione pronta".