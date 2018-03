David di Donatello, vince "Ammore e malavita", 5 premi ai Manetti

Roma, (askanews) - E' "Ammore e malavita" il vincitore del David di Donatello 2018 per miglior film. Il musical dei fratelli Manetti ambientato a Napoli, interpretato da Giampaolo Morelli e Serena Rossi, aveva 15 candidature e ha ottenuto 5 David, fra cui quello a Claudia Gerini per la miglior attrice non protagonista e per miglior musicista a Pivio e De Scalzi.

Un outsider come Jonas Carpignano ha vinto un importante David come miglior regista per il suo "A Ciambra", il film ambientato tra la comunità rom di Gioia Tauro, che ha ottenuto anche il premio per il miglior montaggio, di Alfonso Gonçalves. Il miglior regista esordiente di quest'anno invece è lo scrittore Donato Carrisi che ha diretto "La ragazza nella nebbia", mentre Susanna Nicchiarelli con il suo "Nico" ha avuto il premio per la miglior sceneggiatura.

Per quanto riguarda la categoria degli interpreti è stata la portavoce del movimento "Dissenso comune", promosso da attrici e registe contro le molestie e la violenza sulle donne, Jasmine Trinca, a vincere come miglior attrice per "Fortunata" di Sergio Castellitto.

Due decani del cinema italiano sono stati premiati con i David per i migliori attori: Renato Carpentieri come protagonista de "La tenerezza" di Gianni Amelio e Giuliano Montaldo come non protagonista di "Tutto quello che vuoi".

Nell'edizione 2018 dei David tra i vincitori, in qualche modo, c'è anche la città di Napoli, visto che lì sono stati girati sia i film dei Manetti che quello di Amelio, e lì è nato il film d'animazione "Gatta Cenerentola", che ha fatto vincere a Luciano Stella e Maria Carolina Terzi il David come migliori produttori.