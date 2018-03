Cinecittà World torna con 7 nuove attrazioni e uno show inedito

Roma (askanews) - Sette nuove attrazioni, uno show inedito e un cartellone con oltre 50 eventi: il parco divertimenti di Cinecittà World, a Roma, riapre i cancelli il 24 marzo con molte novità. Nel 2018 il pubblico potrà intrattenersi con 30 attrazioni, 8 spettacoli al giorno e 6 aree a tema: Cinecittà World, Antica Roma, Spaceland, Far West, Adventure Land, Sognolabio. I numeri di Cinecittà World sono in crescita: nel 2017 il parco ha raddoppiato i visitatori ed è diventato il secondo parco italiano su Facebook, con 406mila fan.

Tra le novità ci sarà il "Cinetour", un percorso tra i set dei kolossal che hanno fatto la storia, "I Fly", una montagna russa "da salotto", in cui sarà la realtà virtuale a far fare adrenaliniche evoluzioni ai visitatori, il "Jurassic war", che permetterà agli spettatori, tramite gli occhiali in 4D, di entrare nella foresta dei dinosauri. Da settembre sarà disponibile un'altra esperienza unica: quando aprirà "Volarium" il pubblico verrà fatto "volare" dentro lo schermo. L'amministratore delegato del parco divertimenti del cinema, Stefano Cigarini, ha spiegato: "In due anni il parco si sta avvicinando ad avere un'offerta ai livelli dei grandi parchi italiani ed europei. Le novità sono tutte all'insegna delle grandi esperienze immersive, e cioè portiamo gli ospiti nei film, nei programmi televisivi, nei cartoni animati".

Tra i 50 eventi previsti fino alla fine dell'anno c'è l'anteprima di "Jurassic world - Il regno distrutto". Lo strettissimo legame con il cinema è l'elemento che sta coinvolgendo sempre più i visitatori. Tra i fan di Cinecittà World c'è anche Anna Falchi. "Già dall'ingresso puoi entrare nei set cinematografici, quella per me è stata naturalmente la cosa che mi ha colpito di più. E poi sinceramente mi sono tanto divertita insieme a mia figlia: ci sono attrazioni per grandi, per piccoli, si possono fare contemporaneamente le cose se uno non riesce a fare un'altra. Quindi per passare una giornata intera è il massimo".