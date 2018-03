Di Biagio: basta parlare della Svezia, ora dobbiamo ricostruire

Manchester (askanews) - "Dobbiamo cercare delle nuove sfide. Penso che questa sia la partita più semplice da preparare per un allenatore, a livello di stimoli e attenzione. Però abbiamo l'obbligo di andare avanti, dobbiamo capire quanto è successo e per cercare di non parlarne più altrimenti non non usciremo mai fuori": il ct ad interim della nazionale italiana di calcio Luigi Di Biagio ha parlato così alla vigilia della sfida di questa sera a Manchester contro l'Argentina di Messi in amichevole. Di Biagio è stato chiamato dalla Federcalcio per un periodo di transizione dopo la sconfitta contro la Svezia ai playoff per l'accesso ai mondiali in Russia che hanno portato alle dimissioni di Giampiero Ventura.