Economia circolare, Bonafè: ad aprile approvazione pacchetto Ue

Palermo, (askanews) - "Per quanto riguarda la direttiva sull'economia circolare ci siamo veramente". E' quanto ha annunciato l'eurodeputata del Pd e relatrice del pacchetto sulla Circular Economy Simona Bonafè a Palermo in occasione delle Giornate della Ricerca promosse da Corepla, precisando che "il prossimo aprile alla sessione di Strasburgo il Parlamento europeo approverà il pacchetto, quattro direttive di cui ormai parliamo da tempo che non sono solo legate alla gestione dei rifiuti ma sono politiche che cercheranno di impostare un nuovo modello di sviluppo, appunto circolare".

"Dal recupero dei rifiuti possiamo così trarre nuove materie prime per impostare un sistema industriale più sostenibile - ha aggiunto Bonafè -. Questo è il primo passaggio, ma ce ne sono altri, uno di questi è la strategia sulla plastica che la Commissione Ue ha appena pubblicato e che è molto interessante perché prevede che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica siano riciclabili e riciclati".

Un "fortissimo stimolo all'industria del riciclo, in particolare del riciclo della plastica". "Noi produciamo in Europa 25 milioni di tonnellate di plastica e ad oggi ne ricicliamo soltanto il 30 per cento. Si capisce bene l'opportunità che abbiamo davanti e la perdita di valore che emerge da queste percentuali", ha concluso Simona Bonafè.