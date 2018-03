Francia, Tajani: guerra Isis non conclusa, non abbassare guardia

Cernobbio (CO), (askanews) - "Non bisogna abbassare la guardia, questo lo sapevamo. Per quanto ci riguarda riteniamo che la guerra contro l'Isis e i suoi combattenti non sia affatto conclusa, ci sono rischi in tutta Europa come dimostra l'attacco di oggi, ci sono troppe persone che agiscono isolate". E' quanto ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando l'attentato odierno in Francia, in un supermercato di Trèbes.

"Ecco perché diciamo che bisogna controllare Facebook, i mezzi di comunicazione digitale perché sono quelli che vengono utilizzati per arruolare i nuovi combattenti - ha proseguito - Dobbiamo vigilare anche sui foreign fighters che stanno tornando. Non è detto che siano tutti caduti in combattimento. Bisogna vedere anche quello che sta succedendo nei Balcani".

"Assolutamente non abbassare la guardia, serve più sicurezza interna, servono filtri anche per quanto riguarda l immigrazione - ha detto ancora Tajani - Ne ho parlato ieri al Consiglio Europeo chiedendo un Piano Marshall per l'Africa, che si applichi la riforma di Dublino proposta dal Parlamento. Tutta questa vicenda legata al terrorismo, e di terroristi che si infiltrano tra i flussi di migranti, deve diventare sempre più una priorità per l'Ue se non vogliamo che cresca populismo e allarme sociale e che non ci siano preoccupazioni per i cittadini. Quindi linea dura - ha concluso - maggiore collaborazione, una Fbi europea, andiamo avanti, non dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, non dobbiamo abbassare la testa. Questi signori sono dei vigliacchi che se la prendono con persone innocenti, sparano a dei poliziotti che stavano per strada, hanno attaccati un supermercato con famiglie che stavano facendo la spesa".