Pezzopane: "noi del PD stiamo aspettando delle proposte"

Roma, (askanews) - "Non stiamo alla finestra perché siamo il secondo partito, ma stiamo aspettando delle proposte. Il paradosso è che nessuno prima ci voleva, e adesso..." Così Stefania Pezzopane, PD, nel primo giorno della XIX legislatura a Montecitorio. "Non lo so se è amore, sicuramente è interesse quello di Di Maio. Noi facciamo opposizione, da partito che ha governato e non può defilarsi dalle responsabilità".

"L'emozione di rappresentare la mia gente c'è sempre, anche adesso che ho votato scheda bianca mi sono sentita portatrice di una grande responsabilità".