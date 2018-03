Vietnam, rogo in un palazzo di lusso a Ho Chi Minh City: 13 morti

Ho Chi Minh City (askanews) - Tredici persone sono morte in un mega incendio che si è sviluppato in un grande condominio a Ho Chi Minh City, in Vietnam. Il rogo al Carina Plaza è iniziato nei piani interrati del palazzo prima di propagarsi velocemente anche nei piani superioriì. Questo grande complesso di lusso, che comprende palazzi dai 15 ai 22 piani, una piscina e campi da tennis, si trova in un quartiere residenziale dell'ex Saigon, capitale economica del Vietnam.