Fico: taglio ai costi politica tra le priorità della legislatura

Roma, (askanews) - "Signore deputate e signori deputati, sono emozionato di rivolgermi oggi in quest'aula a tutti voi e a tutti i cittadini. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato con un incarico di così alta responsabilità, onorerò il mio impegno con la massima imparzialità e massimo rigore": così Roberto Fico, ex presidente M5s della Vigilanza Rai, nel corso del suo primo discorso da presidente della Camera. Fico è stato eletto grazie a una massiccia dose di voti dei deputati M5s Lega Fi e Fdi.

"Questo è il luogo dove il futuro può prendere forma, intendiamo costruirlo insieme a partire da oggi con l'unico interesse del bene collettivo perché abbiamo il compito di servire un'intera nazionale", ha aggiunto.

"Un parlamento centrale per me è un parlamento di cui i cittadini possono fidarsi - ha proseguito, sottolineando - il rinnovamento ha un significato molto chiaro: cominciare a fare scelte che guardino al bene di tutti e non solo a una piccola parte".

"Gli squilibri che in questi anni si sono creati vanno riequilibrati, per questo è ora prioritario andare verso il superamento definitivo dei privilegi: il taglio ai costi della politica deve essere uno dei principali obiettivi di questa legislatura", ha annunciato.