Un grande like in centro a Milano: una scultura social misteriosa

Milano (askanews) - Grosso like a Milano! Dove si incontrano le strade della movida milanese, tra corso Garibaldi e corso Como, in Piazza XXV aprile, qualcuno, nel corso della notte, ha posizionato una grande mano con il pollice levato, simbolo classico dell'apprezzamento tipico dei social network. Un like gigante che sembra una celebrazione dell'era digitale, ma anche una citazione delle grandi opere scultoree già presenti in città.

Posizionata proprio a ridosso della Porta Garibaldi, questa mano gigante alza il pollice e lancia un messaggio di consenso. Ma che cosa starà approvando? Tutti possono chiederselo, nessuno ha una risposta certa. Chi sarà l'autore?

Nessuno conosce la verità e lei, la mano con il pollice alzato, sta lì per dire: "L'importante nella vita è avere like". Un'affermazione provocatoria con cui il misterioso autore interroga la città di Milano e chiede ai passanti di pronunciarsi.