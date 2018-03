JoJob premia i dipendenti che vanno al lavoro a piedi o in bici

Milano (askanews) - Incentivi aziendali per i dipendenti che vanno al lavoro a piedi o in bicicletta, risparmiando e non inquinando; da ora è possibile anche in Italia con Jojob Bici e Piedi, la speciale app creata dal servizio di car pooling aziendale, per la cosiddetta mobilità sostenibile.

Gerard Albertengo, amministratore delegato e fondatore di JoJob.

"C'è un'altra mobilità sostenibile che si può adottare per raggiungere il lavoro - ha spiegato - è raggiungerlo in bicicletta o a piedi se si abita relativamente vicino. Come averne una traccia? Jojob con la sua app può certificare il fatto che una persona si sia mossa in bici o a piedi per raggiungere il lavoro e l'azienda può incentivarlo premiando il comportamento virtuoso dei singoli dipendenti".

"Questa volta andiamo a piedi - ha aggiunto Albertengo mostrando il funzionamento della app - clicchiamo e l'applicazione inizia a calcolare quanta strada percorro con le coordinate Gps del mio spostamento. Al termine del viaggio, chiudo il viaggio e lasciare l'azienda calcoli quanta strada ho percorso, quanta Co2 ho risparmiato e quanti soldini ho risparmiato non utilizzando l'auto".

Ogni viaggio percorso in bicicletta o a piedi genererà un risparmio in termini di CO2 pari a 130 g/km e un risparmio economico di 20 cent. /km. Gli utenti riceveranno in cambio "Foglie Oro" da utilizzare per avere sconti e promozioni da parte della propria azienda.