May: espulsioni diplomatici russi forte messaggio a Russia

Roma, (askanews) - "Ho trovato grande solidarietà da parte dei nostri amici e partner in Ue, Nord America, Nato e altri, nelle ultime tre settimane mentre facevamo fronte alle conseguenze dell'incidente di Salisbury e insieme abbiamo inviato un messaggio che non tollereremo i continui tentativi della Russia di beffarsi del diritto internazionale e minacciare i nostri valori": così la premier britannica Theresa May ha commentato l'espulsione di decine di diplomatici russi da Usa, Ue e Canada dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Gran Bretagna.

Caso Skripal, May: espulsioni risposta forte a minaccia Russia

"Avvertimento a non beffarsi del diritto internazionale"