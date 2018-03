Addio a Fabrizio Frizzi, lunga fila alla camera ardente alla Rai

Roma, (askanews) - Una lunga fila di persone, tra amici, colleghi e gente comune, sta rendendo omaggio dalle 10 di mattina a Fabrizio Frizzi, il presentatore tv morto a 60 anni in seguito ad una emorragia cerebrale, alla Rai di viale Mazzini a Roma dove è stata allestita la camera ardente.

Almeno in 200 erano già in coda prima dell'apertura dei cancelli con il traffico rallentato in prossimità della sede Rai.

Tra le personalità che hanno reso omaggio a Frizzi i fratelli Beppe e Rosario Fiorello, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Flavio Insinna, Max Giusti, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon di cui il conduttore tv scomparso è stato sempre un protagonista di primo piano, se non l'"anima" della campagna, l'attore Alessandro Haber, Bruno Vespa.